Leao in campo a Milanello: ma non si allena in gruppo. Domani Pioli deciderà se convocarlo

Leao in campo a Milanello: ma non si allena in gruppo. Domani Pioli deciderà se convocarlo Dopo aver lavorato solo in palestra ieri, il portoghese si è limitato a una corsa leggera e qualche scatto blando. Ancora aperte tutte le ipotesi » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT