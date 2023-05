Torremaggiore, la zia del bimbo scampato alla strage: “Ci chiede della mamma e della sorella, mai una parola sul padre. Ma è sereno e gioca”

Dopo che il padre ha ucciso la sorella e un vicino, ferendo anche la madre, il piccolo è stato affidato alle cure della zia Muskj Rabushe: "Sono venuti gli assistenti sociali per accertare che sta bene ed è in mani sicure. Ma arriverà il momento in cui dovremmo dirgli la verità"