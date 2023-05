Share on Twitter

Share on Facebook

Lunedì 8 maggio 2023, alla neolaureata Luana Zumpano di Cirò è stato conferito il Premio America Giovani per il talento universitario, riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università nazionali, a Roma, presso la Camera dei Deputati.

La dottoressa Luana Zumpano ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni, lo scorso mese di dicembre con il massimo dei voti, 110 lode e menzione alla carriera, presso l’Unical, l’Università della Calabria.

Il “Premio America Giovani per il talento universitario” valorizza ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.







ADVERTISEMENT

Per questa bella esperienza Luana ringrazia l’Unical e la Fondazione Italia USA.