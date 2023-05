Il Siviglia alza il muro: “La Juve segna poco, non ci sbilanceremo”

Il Siviglia alza il muro: “La Juve segna poco, non ci sbilanceremo”Il tecnico Mendilibar: “Abbiamo eliminato il Manchester United, nessuna paura. Per me è un sogno esserci. Temo più la stanchezza mentale che quella fisica” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT