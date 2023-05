Morto l’ex portiere messicano Carbajal: fu il primo a giocare in 5 mondiali

Morto l'ex portiere messicano Carbajal: fu il primo a giocare in 5 mondialiAveva 93 anni, si era ammalato da una settimana: scese in campo in almeno una partita dei Mondiali dal 1950 al 1966