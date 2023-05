La Volley Cirò Marina composta da alcuni giocatori esperti e tanti giovani alla prima esperienza ed al loro primo campionato, riesce ad avere la meglio, in una situazione di piena emergenza, contro l’ostica Filadelfia che, per tutta la gara, ha dato filo da torcere ai padroni di casa.

Il primo set vede un sostanziale equilibrio, specie nelle battute iniziali dove le due squadre si studiano, si va così a braccetto fino al 15-15. Con Dell’aquila al servizio ed i muri di Stara e Bortolotto i padroni di casa riescono a conquistare qualche punto di vantaggio e si portano sul 19-15. Il Filadelfia prova a rientrare in partita ma le attente difese di Dima e Sicilia neutralizzano tutti gli attacchi avversari. Buona la prestazione in attacco anche di Maiurano e Rivoli che chiudono il set sul 25-19.

Nella seconda frazione si avvicendano nella formazione di partenza Maiurano e Martire, con quest’ultimo sempre attento e molto efficace in attacco. In questo set parte molto forte la Volley Cirò Marina, che accumula un vantaggio di 8 punti, 13-5. Gli ospiti provano a rientrare in gara e riducono le distanze fino al 15 -11. Nel frattempo entrano in campo Greco e Zampino che chiamati in causa rispondono presenti. Il Filadelfia riesce nuovamente a ridurre le distanze fino al 17-15 ma, sul servizio di Stara, i cirotani cambiano marcia e conquistano 7 punti consecutivi grazie anche agli ottimi primi tempi di Bortolotto e agli attacchi di Dell’aquila e Dima. Il set si chiude sul 25-16.

Il terzo set vede nella formazione di partenza 2 cambi, Iuzzolini al centro e Maiurano in banda. I locali sono decisi a chiudere al più presto l’incontro ma gli ospiti colpiti nell’orgoglio e sotto di 2 set ribattono colpo su colpo gli attacchi avversari.







Si assiste così ad una gara molto equilibrata con il Filadelfia che riesce a portarsi sul 10-12, situazione che costringe mister Stara a rimescolare le carte con Martire al posto di Iuzzolini e Kiryeyev al posto di Dell’aquila.

Il set rimane in equilibrio fino al 19-19 ma ancora una volta è l’attenta difesa di Sicilia, Dima e Maiurano a fare la differenza con Bortolotto e Stara pronti a chiudere ogni attacco. La terza frazione si conclude così con il punteggio di 25-20 regalando una vittoria che proietta i ragazzi di mister Stara alle semifinali play-off ed al primo posto in Classifica insieme alla Pallavolo Decollatura.

Grande equilibrio regna infatti in questo campionato di prima Divisione Maschile dove la Volley Cirò Marina, la Pallavolo Crotone e la Pallavolo Decollatura si stanno alternando al comando della Classifica.

Solo l’ultima gara che si svolgerà nel weekend tra il 13 e 14 Maggio stabilirà l’ordine di classifica per i play-off.

Un doveroso e sentito ringraziamento va alla Volley Fidelis Torretta e all’amministrazione Comunale di Crucoli per l’ospitalità che ogni volta dimostra.