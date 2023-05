Real Madrid-Manchester City, le pagelle: gioiello Vinicius, 8. Haaland in ombra, 5

Real Madrid-Manchester City, le pagelle: gioiello Vinicius, 8. Haaland in ombra, 5Gundogan il più lucido per Guardiola, Rudiger la sicurezza per Ancelotti » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT