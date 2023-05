ADVERTISEMENT

“Rara Avis – Olò ghiru tu Kròton”, curata dall’Archeologo Prof. Francesco Cuteri, inaugurata lo scorso 17 marzo, all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Crotone, sta riscuotendo una grande considerazione e successo per la numerosa affluenza di pubblico. Insieme ai reperti archeologici, potranno essere ammirare le nove opere in bronzo realizzate dall’orafo-scultore Antonio Affidato che resteranno esposte fino al prossimo 30 giugno. Opere che raccontano la storia ed il mito di una terra che per secoli è stata il centro culturale dell’occidente. Affidato tramite la sua arte ha voluto mettere in mostra delle sculture che raffigurano Pitagora, Milone, Hera Lacinia, Alcmeone, Serse, Phayllos, Medusa, Eracle e Gea, personaggi e figure che sono state la testimonianza e la storia di una grande e antica Città. La mostra ha l’intento di porre particolare attenzione alla storia della città di Kroton, ma anche alla sua contestualizzazione all’interno del Mediterraneo, da qui il titolo “Olò ghiru tu Kròton” “Tutto intorno a Kròton” con l’aggiunta di tre nuove opere: Milone, Eracle ed Hera Lacinia. Una mostra apprezzata non solo dai concittadini di Affidato, ma da tutti i calabresi che, già precedentemente, avevano potuto ammirare alcune di queste opere lo scorso anno, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, in occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La mostra fin dalla sua apertura ha registrato la presenza di tantissimi visitatori crotonesi, turisti, studenti di scuole di ogni ordine e grado, entusiasti di potersi soffermare ad ammirare le sculture di questi personaggi, immersi nella bellezza che il Museo Archeologico Nazionale di Crotone racchiude. Un connubio quello tra storia, archeologia ed arte che ben si sposa con quelle che sono le caratteristiche del lavoro e della ricerca artistica dell’orafo-scultore Antonio Affidato. Questa importante mostra ha nel suo interno una serie di iniziative, infatti prossimamente nella città di Crotone ci sarà un interessante convegno con illustri personaggi che discuteranno sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.