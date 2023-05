Aggredisce e tenta di violentare una donna entrando in casa sua all’improvviso, a salvarla i vicini che sentono le urla

In via Washington a Milano, alle 18 di mercoledì: il 23enne è salito in ascensore dicendo che andava da un amico, invece è entrato nella casa di una 44enne e l’ha aggredita » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT