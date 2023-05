Una delle spiagge ancora libere adiacente all’Area SIC delle Dune della Marinella, è stata ripulita dai volontari della Prociv GPII Cirò domenica scorsa, la spiaggia era disseminata soprattutto da plastica , ma anche vetro, lasciati sul posto dai soliti incivili o buttati direttamente in mare, e poi ritrovati lungo la spiaggia. A pochi mesi dall’arrivo dell’estate, e prima che vi giungono i bagnanti sia locali che turisti , troveranno dunque una splendida spiaggia pulita libera da rifiuti, immersa tra rari Gigli di mare(Pancratium maritimum L.) il Papavero cornuto (Glaucium flavum Crantz) e la rarissima Ginestra bianca(Retama raetam (Forssk.) Webb & Berthel.), che le faranno da splendida cornice naturale. Questa importante uscita sulla spiaggia di Cirò da parte della ProCiv fa parte del progetto “Ripartyamo” organizzato dal WWF .”Ripulire il nostro territorio è segno di grande amore e rispetto e, come associazione e come gruppo, scrive la Prociv- abbiamo sempre aderito ad iniziative rivolte alla pulizia dell’ambiente.” Siamo lieti quest’anno- conclude la nota dell’associazione- di scendere in campo con il WWF. “Sono stati tanti, i sacchi riempiti dai rifiuti , che erano disseminati in tutta l’area, prosegue la Prociv -siamo orgogliosi di aver dato una ripulita al nostro mare” . Abbiamo trovato di tutto e questo tutto- scrive l’associazione – non arriva sicuramente dal mare ma dalla maleducazione di chi pensa che il mondo sia una grande discarica; perciò- prosegue- “prima di portare la spazzatura da casa vostra al mare, pensate che la bellezza di questi luoghi e’ quello che resta ai nostri figli “. Infine la Prociv- ringrazia il WWF per averci coinvolti nel progetto “Ripartyamo”- noi conclude- saremo sempre dalla parte dell‘Ambiente.







