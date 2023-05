Lunedì 15 maggio alle ore 10.30 si terrà nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro la conferenza stampa di presentazione di Expo Fata (Fare Agricoltura, Turismo e Ambiente), prima edizione della esposizione finalizzata a promuovere le risorse turistiche ed agricolo-ambientali della Calabria centrale che si svolgerà nelle giornate del 27 e del 28 maggio in località Villaggio Mancuso a Taverna.

La Sila catanzarese farà, quindi, da sfondo ad un evento che punta a divenire un appuntamento periodico, competitivo e di carattere regionale con la finalità di promuovere l’esposizione e la dimostrazione di mezzi, attrezzature, prodotti e servizi agricoli. La due giorni di Expo verrà accompagnata da conferenze, convegni, meeting ed altri eventi collaterali di sicuro interesse sociale ed economico.

Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente della Fondazione “Eugenio Mancuso”, Francesco Granato, organizzatore dell’evento; il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, e il segretario generale Bruno Calvetta; il sindaco del Comune di Taverna, Sebastiano Tarantino; il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso e l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo,







L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e in collaborazione con Coldiretti, Confagricoltura e Cia. Durante l’incontro con la stampa verranno illustrati i particolari organizzativi dell’Expo che punta ad aggregare il sistema turistico, imprenditoriale e agricolo calabrese aprendo, al contempo, canali di dialogo fra le aziende, i clienti ed i nuovi mercati.

In tal senso, Expo Fata sarà la vetrina per tutti gli operatori dei settori interessati. L’attenzione sarà puntata su macchine ed attrezzature agricole, zootecnia, coltivazione di piante, innovazioni nell’agroindustria, efficienza energetica ed irrigazione. La manifestazione fieristica sarà anche un momento di informazione e di approfondimento di tematiche attuali, quali il rispetto per l’ambiente, la promozione dell’agricoltura biologica e i vantaggi delle energie rinnovabili, il bio-turismo ed il turismo rurale. Mentendo come filo conduttore la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del territorio, della qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici.

La presente comunicazione vale come invito stampa.