Un italiano di 25 anni ucciso a Stoccarda: Vito Barnaba è stato accoltellato da un uomo per aver difeso l’ex fidanzata

Il delitto risale a domenica scorsa: l'omicida, un 51enne di origine siriana, è stato arrestato dopo aver ucciso il ragazzo che era accorso in aiuto della sua ex fidanzata. La famiglia lo aveva sentito poche ore prima e ora ha raggiunto la Germania per recuperare la salma