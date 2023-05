Share on Twitter

Share on Facebook

Al rientro da Paestum, grande soddisfazione da parte del Team Calabria guidato dal cavaliere De Leo Vincenzo . “La costanza e soprattutto la passione dei nostri allievi si nota dai risultati”, così esordisce lo stesso De Leo, a conclusione della prima tappa di Addestramento Classico in Fitetrec-Ante a Paestum presso il Centro Ippico “Il Mio West”. “Questa è stata la prima tappa durante la quale mi sono sentito fiero dei miei allievi che con impegno e costanza sono riusciti a portare a casa due piazzamenti nelle riprese di Addestramento Classico” continua a dichiarare De Leo Vincenzo. Infatti in questa tappa hanno ottenuto ottimi piazzamenti e precisamente: Anna Maria Bevilacqua con il 1° posto ed un 3° posto con Giorgia Alfì. Un duro lavoro da parte del Team Calabria di De Leo che continuerà a lavorare duro per portare migliorare e impegnarsi a conseguire ulteriori risultati, “a cominciare dalla tappa Italiana che ci attende prossimamente a Perugia”, conclude l’istruttore De Leo.