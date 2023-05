Share on Twitter

Il CFP Scam di Cariati ha partecipato, anche quest’anno, al Campionato Nazionale Italiano Acconciatori giunta alla 64° edizione. Il concorso si è tenuto il 7 e 8 maggio 2023 presso il Corso Acconciatori Multicenter School Centro ANAM Pozzuoli.

E’ toccato al CFP Scam rappresentare la Calabria con Antonio Russo in veste di membro della giuria settore femminile, Nicoletta Poerio come responsabile trainer settore femminile, Antonio Bubba come responsabile del settore maschile. Al concorso hanno partecipato anche due giovani talenti dell’accademia cariatese: Francesco Bossio e Liberti Filippo che ha conquistato il titolo di vice campione italiano con “prova maschile commerciale testa modello”. Bossio si è invece piazzato nei primi sei posti nazionali con “prova femminile commerciale cut”.

Numerosi complimenti sono giunti all’accademia anche dal presidente Lino Fabbian che ringraziamo pubblicamente insieme a tutto il direttivo dell’ANAM Nazionale.







Un ulteriore premio è stato dato anche al Presidente del CFP Scam Antonio Russo come miglior giurato del campionato, un premio che si aggiunge ai molti ricevuti e che fa crescere la popolarità di un grande talento calabrese dell’hair style. Meno di un mese fa Antonio Russo ha rappresentato come partner ufficiale a Roma il progetto, intitolato “Progetto Sibari” e curato dall’associazione Ciac (Centro Internazionale Artisti Contemporanei) presieduta da Pino Chiovaro. Russo è stato presente alla cerimonia di premiazione e ha sostenuto il progetto con grande entusiasmo.

In merito a questo progetto la presenza di Antonio Russo sarà confermata anche nell’evento che si terrà, molto probabilmente, tra settembre e ottobre prossimo nel comune di Cassano allo Ionio, con la presenza del presidente del Ciac, di Marco Mellace (responsabile della ricostruzione 3D dell’antica Sibari), Domenico Liguori (videomaker che ha ottenuto un prestigioso premio per aver realizzato mediante effetti speciali l’onda che distrusse Sibari) e tantissimi altri talenti calabresi.