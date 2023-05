Miriam Visintin, morta dopo 31 anni di coma. Il marito che le è rimasto accanto ogni giorno: “Rifarei tutto”

L'incidente stradale nel 1991, un anno dopo il matrimonio. Da allora Angelo Farina ha vegliato la moglie in stato vegetativo: "È stata dura ma non me la sarei mai sentita di decidere io per lei. Ci fosse stato il testamento biologico sarebbe stato diverso"