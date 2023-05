Caro affitti, il business degli studentati con i fondi del Pnrr. Gli universitari: “Servono regole per i privati”

L’investimento con soldi pubblici rischia di rivelarsi un’occasione persa per rispondere all’emergenza abitativa dei ragazzi in tenda e di chi non può permettersi di pagare centinaia di euro al mese per una stanza. L’allarme degli attivisti: “Se non si interverrà con dei… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT