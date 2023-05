Inter, Correa prova a recuperare per l’Euroderby: decisione alla vigilia

Inter, Correa prova a recuperare per l’Euroderby: decisione alla vigilia Il Tucu è l’unico in dubbio per la seconda semifinale di Champions contro i rossoneri dopo l’affaticamento muscolare lamentato sabato sera: potrebbe farcela, ma Inzaghi deciderà solo lunedì. Skriniar l’unico assente certo. In attacco possibile ballottaggio Dzeko-Lukaku » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT