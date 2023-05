La Roma-2 ci prova, ma a Bologna è 0-0: la zona Champions resta lontana

La Roma-2 ci prova, ma a Bologna è 0-0: la zona Champions resta lontana Massiccio turnover per Mou: nel primo tempo super occasione con Belotti poi, con i big in campo, i giallorossi non sfondano. Rossoblù poco incisivi nonostante il ritorno di Arnautovic » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT