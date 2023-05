Ismail, migrante e disabile punito dal decreto Cutro. “Addio protezione speciale”

Senegalese, qui da sei anni, senza un piede, in carico ai servizi di salute mentale per le violenze subite in Libia, il suo permesso non è stato rinnovato "Ora vive in un limbo" » continua a leggere su REPUBBLICA.IT