Oggi è la Festa della mamma 2023, storia e significato di una delle ricorrenze più amate del calendario

La premier Meloni sui social: “Grazie per aver sempre creduto in me, mamma”. In Italia la celebrazione cade sempre nella seconda domenica di maggio e quindi cambia ogni anno, come la Pasqua. Dopo aver avuto un’iniziale connotazione politica, con l’andare del tempo si è… ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT