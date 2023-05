Domenica 14 maggio dalle 9:00 alle 13:00, a Cirò Marina, presso l’area portuale, nei locali della Lega Navale e dei Marinai d’ Italia, si è svolto il LIONS DAY: un appuntamento che ormai il Lions Club Cirò Krimisa, presieduto dalla prof.ssa Filomena Zungri, ripropone puntualmente da molti anni e che offre ai cittadini del nostro territorio la possibilità di usufruire di varie visite mediche gratuite, veri e propri screening in diversi ambiti sanitari. Un service di grande utilità, considerando anche il momento particolare che stiamo vivendo. Il presidente del service, l’architetto Gianni Gentile si è adoperato per la riuscita della giornata lionistica, coadiuvato dal suo comitato, formato dai soci Lions Mario Patanisi, Antonio Gallella, Antonio Vitetti, Giovanni Mauro, Jessica Fontana, Sante Guzzo, Francesco Colicchio, Vincenza Alessio. Una giornata dedicata al WE SERVE, durante la quale sono stati allestiti cinque laboratori medici, che hanno permesso di eseguire Screening di Cardiologia, di Diabete, Dermatologia, Vista e Udito; quest’ultimo grazie alla collaborazione di AMPLIFON. I camici bianchi coinvolti, hanno effettuato quasi duecento visite gratuite, ed in alcuni casi hanno riscontrato problematiche, con conseguenti indicazioni di approfondimenti ai pazienti. Accanto ai medici Lions: Antonio Aloisio, Salvatore Senatore, Leopoldo De Martino e Rocco Sotira, hanno prestato la loro opera e la loro professionalità, per Dermatologia il dr. Angelo Ferrari, già socio Lions, e per Cardiologia, per il secondo anno consecutivo, il dr. Nicola Cosentino e la dott.ssa Loredana Paola. A tutti loro, che hanno dedicato al servizio dei cittadini, con grande sensibilità umana, il loro impegno professionale, vanno i più vivi ringraziamenti del Lions Club Cirò Krimisa.

Ringraziamenti estesi alle Associazioni del Territorio, quali: AIDO, AVIS, MISERICORDIA e ProCiv per la partecipazione e il supporto. Un grazie particolare per la disponibilità al Responsabile Sanitario dell’ASL di Cirò Marina, dr. Nicodemo Mingrone, e all’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Sergio Ferrari, per aver patrocinato l’evento. Un evento che quest’anno è stato ulteriormente arricchito dalla presenza del Consorzio Vini Cirò, per la quale si ringrazia il presidente Raffaele Librandi e le Cantine Ippolito1845, Librandi, Brigante e Cataldo Malena per la degustazione dei loro vini.

Un immenso grazie, inoltre, alle Cantine Cav. Antonio Malena, a Mastro Pane Greco e alla Masseria De Tursi che con le loro prelibatezze hanno reso speciale la giornata: vino, pane e formaggio per tutti i partecipanti che con l’acquisto degli oggetti artigianali di carta di Creazioni A.R. e degli oggetti in pietra e legno di Rosy, hanno contribuito ad una raccolta fondi solidale, il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di libri per bambini.







L’evento si è concluso con la consegna degli attestati di stima e di ringraziamento da parte del presidente del Lions Club ai medici ed alle associazioni che hanno partecipato, e con un ringraziamento particolare per l’accoglienza e l’ospitalità ai soci dell’associazione Marinai d’Italia e della Lega Navale con il presidente, Pasquale Martire che ha consegnato un omaggio floreale alle signore presenti. Non possiamo che augurarci di rivederci il prossimo anno, sperando in una bellissima giornata di sole.

Mariolina De Franco