Cala il sipario sui Campionati Regionali U15 2023 di lotta libera maschile e femminile e di lotta greco romana svoltisi domenica 14 maggio a Reggio Calabria. Alla presenza del M° Mimmo Spanò, Vicepresidente settore Lotta Fijlkam Calabria, si sono sfidati i giovani liberisti per conquistare un posto sul podio regionale. Il crotonese Sergio Esposito dell’ASD Accademia Karate Crotone settore Lotta, ha guadagnato il gradino più alto del podio conquistandosi il titolo 2023 di Campione Regionale U15 di Lotta Libera cat. -44kg. Soddisfazione tra le file dei tecnici AKC Lotta con in testa il M° Tripaldi Maurizio e l’Assistente Gianpiero Monterosso. Importante il sostegno del papà Andrea Esposito che oggi ha dovuto, nelle vesti di coach, guidare il cammino di questo giovane atleta. Il M° Tripaldi ha sottolineato l’importanza di questa esperienza ritenendola un test valido per il prossimo impegno nazionale del 28 maggio in occasione della finale nazionale del Campionato Italiano.







