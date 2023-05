Dalle incomprensioni alla conferma di Zhang: Inter, ecco la rivincita di Inzaghi

Dalle incomprensioni alla conferma di Zhang: Inter, ecco la rivincita di InzaghiPrima degli ottavi contro il Porto aveva detto: “Credo nella vittoria della Champions”, ed è riuscito a guidare la squadra fino alla finale. Non sempre si è sentito “protetto”, ma non ha mai mollato e, con in tasca il biglietto per Istanbul, può stuzzicare […]