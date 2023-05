Inter, domani esami per Mkhitaryan: spera di esserci a Istanbul. E anche Skriniar…

L'armeno capirà l'entità del problema al quadricipite e se ci sono margini di recupero in vista della finale di Champions. Lo slovacco, ieri sera a San Siro nello spogliatoio della squadra, in questi giorni sarà alla Pinetina per continuare l'iter di recupero […]