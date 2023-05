Come scuola Professionale noi dell’IPSIA A.M. Barlacchi , come sempre attenzioniamo il nostro territorio. Il mese di Maggio, per Crotone, è tradizionalmente dedicato alla nostra Signora di Capocolonna, la Madonna che guida il popolo che come espressamente indicato da Sua Eccellenza Mons. Panzetta, nella logica che la Croce è espressione di chi risponde al male con il bene ne è l’emblema. Ecco perché la Casula che abbiamo inteso donare al Vescovo, realizzata interamente a mano e impreziosita da ricami dorati, è dedicata a Maria Madre e Regina della Chiesa. Il manufatto ha una decorazione ricamata tripartita: in alto presenta la Corona, al centro la “M” iniziale di Maria e infine la rosa a stelo lungo che ogni devoto è solito porgere ai piedi dell’Icona. La Cerimonia della Vestizione è stata l’occasione propizia nella quale la nostra Dirigente Prof.ssa Serafina Rita Anania insieme ad una rappresentante delle allieve del Settore Moda Industria e Artigianato per il Made In Italy, ha consegnato durante l’Offertorio a Sua E. Mons. Panzetta, la Casula realizzata sotto l’attenta supervisione della Prof.ssa Paola Morano, Docente di Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni presso il Nostro Istituto.







