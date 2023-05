CRUCOLI – Sono stati resi noti ad inizio settimana i nomi degli artisti che si esibiranno nella centralissima Piazza Di Bartolo durante le due serate clou dei festeggiamenti civili in onore della Madonna di Manipuglia per i quali ricade il sessantesimo anniversario dell’elevazione a Santuario Diocesano della chiesetta edificata a devozione della Vergine protettrice di Crucoli, immersa nel verde sulla strada che conduce al borgo collinare.

Il Comitato Organizzatore, presieduto dal parroco, Don Franco Lonetti, prima tramite social e poi attraverso la distribuzione di manifesti, ha infatti annunciato il “cast” che allieterà le sere del 21 e del 22 maggio, oltre alla consueta serata di sabato con la 37ma edizione del “Cantacrucoli”.

E così domenica prossima saranno, a differenza del solito, due gruppi a salire sul palco: alle 21,30 gli storici e intramontabili “Teppisti dei Sogni”, guidati dal fondatore, autore, frontman e voce, Salvo Romano, assieme ai suoi compagni d’avventura da oltre 25 anni Beppe Maurici (batteria), Gil Lana (basso e tastiere) e Tony Gambino (chitarre), freschi del loro nuovo album, “I sogni volano”, che da il nome del tour 2023 che nel mese di aprile li ha rivisti esibirsi negli Stati Uniti.

Subito dopo la band siciliana, ad esibirsi, attorno alle 23,00, sarà il duo casertano “I Desideri”, al secolo i fratelli Salvatore e Giuliano Iadiccio, che porteranno sotto i riflettori crucolesi la loro musica rap dallo spiccato sapore partenopeo.

A decretare il loro successo, il brano “Made In Napoli” (2014), in featuring con Clementino, singolo che, con milioni di streams nei digital store e con un videoclip ufficiale che ha superato le 30.000.000 di visualizzazioni in pochissime settimane. E dopo aver calcato il palco di AmaSanremo durante la finalissima di Sanremo Giovani 2020/2021, firmano le colonne sonore di serie TV campioni di incassi come “Gomorra”.







ADVERTISEMENT

Lunedì 22 la piazza del centro storico accoglierà un artista di grande spessore e dalla voce inimitabile, Danilo “Kakuen” Sacco (nell’immagine a sinistra), che dal 1993 al 2011 è stata la bandiera dei Nomadi con i quali si esibì in uno storico live nel campo sportivo “Berlingieri” di Torretta nell’estate del 2014.

Il cinquantottenne astigiano, dopo 18 anni in giro per il mondo con la band di Beppe Carletti, nel 2012 pubblica il suo primo album da solista, “Un altro me”, cui seguirà due anni dopo “Minoranza rumorosa”.

Quanto agli altri appuntamenti previsti nei festeggiamenti patronali di Manipuglia, ricordiamo che domenica mattina la sacra effige della protettrice di Crucoli uscirà in processione, accompagnata dai fedeli e dalle autorità locali, dalla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (foto in alto) per raggiungere il Santuario, dove vi resterà fino all’alba di lunedì 22 per poi ritornare in paese dove si terranno le cerimonie conclusive.