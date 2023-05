Manuela Moreno: «Io ad Agorà? Sono pronta. Fazio è una perdita per la Rai, ma si vive anche senza»

La giornalista del «Tg2 Post»: «Galliani per me è dimagrito di 14 chili. Poi lo vidi con una persona che non avrebbe dovuto essere con lui e lo lasciai. Per tre mesi mi ha chiamata ogni sera» » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT