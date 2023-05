C’è una squadra italiana in ogni finale europea. Tradisce soltanto la Juve

C’è una squadra italiana in ogni finale europea. Tradisce soltanto la JuveAll’Inter in Champions, si aggiungono al Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference: non è il caso di parlare di Rinascimento. Ma non accadeva da 1993-94… » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT