Renzi e Calenda divorziano anche in Parlamento: via ai gruppi autonomi, al Senato Azione costretta al Misto

Resa dei conti tra i due ex alleati. I renziani Boschi e Borghi in pole come capigruppo a Camera e Senato. La «macchina» del partito calendiano perde un altro pezzo: il segretario del Piemonte » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT