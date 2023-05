Share on Twitter

Tre finali, tre italiane! È la quinta volta che giochiamo per l’en-plein in Europa, ecco le altre

Per quattro volte, tutte racchiuse nei sei anni che vanno dal 1988 al 1994, l’Italia ha portato almeno una propria rappresentante nelle tre finali delle principali coppe europee. E ora ci risiamo: Juve-Manchester City, Siviglia-Roma e Fiorentina-West Ham possono darci tre coppe

