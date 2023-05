Giornata speciale oggi nella Casa Circondariale di Crotone. Spettacolo teatrale dei Burattini promosso dal Garante comunale.

Giornata speciale oggi alla Casa Circondariale di Crotone. Questa mattina , per la prima volta, si è tenuto lo spettacolo teatrale dei burattini, per la popolazione detenuta, presso il locale Istituto detentivo.

Erano presenti oltre all’avv. Ferraro, il Comandante pro tempore Comm. Francesco Tisci , le funzionarie dell’area giuridico-pedagogica: le dott.sse Giusy Biscuso e Concetta Froio.

Protagonista di oggi è stata l’arte dello storico “Teatro Nazionale dei Burattini” del Maestro Adriano Ferraiolo, il quale appartiene alla famiglia più antica di burattinai del mondo. Nel corso della su

L’iniziativa è stata fortemente voluta e promossa dal Garante comunale dei detenuti, l’ avv. Federico Ferraro, congiuntamente alla Direzione del carcere, a cui va un ringraziamento per la sinergia istituzionale. a carriera ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti: quali Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, il premio Giffoni, il Premio Charlot, tra le 10 eccellenze della Campania.

Tra l’altro, in questi giorni, Ferraiolo ha ricevuto la colonna d’argento, realizzata dal Maestro Orafo Michele Affidato, consegnata da CAI Service a lui e a Lello Arena, per essere stati protagonisti della serata di beneficenza, “Artisti in palcoscenico” per Unicef, promossa dall’associazione culturale Guitti Senza Carrozzone.







Ad accompagnare il maestro e la sua equipe, è stato Vincenzo Leto, attore di successo; tra i suoi ultimi lavori si ricorda la serie internazionale “Bang bang baby” su Amazon prime video e tra i protagonisti del film “Una commedia pericolosa” ,prossimamente al cinema accanto a Enrico Brignano e Paola Minaccioni.

Il maestro Ferraiolo ha visto crescere artisticamente Vincenzo fin da piccolo. Tra i due esiste un rapporto paterno e quando possono trovano il modo di condividere insieme l’arte della recitazione. Vincenzo Leto è presidente dell’ associazione culturale Guitti Senza Carrozzone, con la quale la famiglia Ferraiolo collabora da anni in numerosi eventi. Tra questi il concetto teatrale del primo maggio insieme a grandi artisti come Moni Ovadia, Fabio Concato, Fiorello e tanti altri.