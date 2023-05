Il corpo delle donne, la scienza e le ragioni di un’insolita alleanza contro la “fiera dei bebè”

Proteste a Milano per la fiera Wish for a baby: tra destra e femministe si contesta la spinta alla maternità surrogata: “La riproduzione, allontanata dal corpo delle donne ha sminuito il ruolo della madre per diventare business e manipolazione in laboratorio” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT