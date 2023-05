Martina Bonucci ‘In cammino per una vita’: “Vivo nel calcio, ma la mia felicità è altrove”

Lady Bonucci ‘In cammino per una vita’: “Vivo nel calcio, ma la mia felicità è altrove”La moglie di Leonardo, difensore della Juventus: “Orgogliosa per quei 600 km lungo il Po per la lotta ai tumori infantili. ‘Nettare’? Idea nata dopo la malattia di mio figlio. Avevo voglia di restituire” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT