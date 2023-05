Passeggia con il cane e viene travolto da un albero crollato per il vento: muore un avvocato di 57 anni a Reggio Calabria

ADVERTISEMENT È successo in via San Giuseppe, nella zona sud della città. Per il maltempo è stato chiuso il museo dei Bronzi di Riace: forti raffiche hanno fatto cadere la recinzione vicino all’ingresso. Chiusi anche tutti i cimiteri cittadini » continua a leggere su REPUBBLICA.IT