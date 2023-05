La prova horror di Gagliardini a Napoli: 5 falli commessi e 2 gialli in 41 minuti

La prova horror di Gagliardini a Napoli: 5 falli commessi e 2 gialli in 41 minutiIl centrocampista, che lascerà l’Inter il 30 giugno perché in scadenza di contratto, non ha sfruttato l’occasione che gli è stata data complice il turn over in vista della finale di Coppa Italia. Ammonito al 19′, non ha ascoltato i […]