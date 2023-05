Lecce-Spezia, le pagelle: muro Baschirotto 6,5, Shomurodov non incide 5,5

ADVERTISEMENTLecce-Spezia, le pagelle: muro Baschirotto 6,5, Shomurodov non incide 5,5Strefezza stavolta è insufficiente e lì davanti i giallorossi pungono poco. Nzola è il migliore dei suoi e in mezzo al campo poche idee in costruzione » continua a leggere su GAZZETTA.IT