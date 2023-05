L’ex coordinatore di Italia Sicura D’Angelis: «Lavoravamo contro il dissesto idrogeologico, Conte ha chiuso la struttura da un giorno all’altro»

L’ex coordinatore della struttura di missione contro il dissesto «Italia Sicura», creata dal governo Renzi: «È stata chiusa all’improvviso, nella notte sono spariti computer e il portale con tutte le informazioni». E aggiunge: «Siamo in emergenza, il cambiamento climatico non ci permette di perderci in rimpalli politici» » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT