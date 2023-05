Loggia Ungheria, Davigo: “Amara disse che era come la P2 e che controllava il Csm, temevo un colpo all’ordine giudiziario”

ADVERTISEMENT L’ex magistrato ed ex membro del Csm in aula a Brescia, dove è indagato per rivelazione del segreto d’ufficio sui verbali dell’ex legale di Eni » continua a leggere su REPUBBLICA.IT