M5S, le casse in difficoltà e arriva stretta sui contributi degli eletti: due settimane per mettersi in regola

Parlamentari ed ex dovranno fornire i documenti al partito: sanzioni per i ritardatari. E già ci sono le prime polemiche. Quasi sei milioni sui conti, ma per finalità benefiche » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT