Meno cavie usate per la ricerca. Viaggio tra i metodi alternativi: stampanti 3D, organoidi, Tac in miniatura

Il Parlamento Europeo sta per esaminare la petizione di 1,2 milioni di cittadini che chiedono lo stop alle cavie per la scienza. I ricercatori: "Eliminare i test per i nuovi farmaci è impossibile. Ma con le tecniche di oggi sostituiamo gli animali in molte situazioni" » continua a leggere su REPUBBLICA.IT