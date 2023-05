Omicidio Stasi, il killer 17enne voleva uccidere anche la madre di Paolo: “Iniziamo a sparare a qualcuno già da stasera”

La ricostruzione degli inquirenti dopo un'intercettazione ambientale fra i due ragazzi arrestati: il movente per la morte del 19enne sarebbe stato un debito da 5mila euro per la droga (hashish e marijuana) che deteneva in casa e confezionava, salvo trattenere qualche dose per sé…