Il 19 maggio, il gruppo teatrale del liceo classico “Pitagora” di Crotone si è esibito nel suggestivo scenario del teatro greco-romano di Catania, nell’ambito dell’iniziativa “Amenanos”, cui hanno preso parte trenta scuole superiori, che hanno dimostrato di coltivare lo studio e la drammaturgia di testi e miti della letteratura greca.

Il Festival, giunto alla IV edizione, curato dal produttore teatrale Prof. Michele Di Dio e dall’Associazione culturale DIDE, con il partenariato del Liceo Classico “Cutelli” di Catania e il Patrocinio dei Beni Culturali e del Comune di Catania, oltre a offrire la possibilità ai liceali di esibirsi in un’ambientazione magicamente “mitica”, ha proposto quest’anno la fruizione degli spettacoli “Antigone” e “Il ratto di Propserpina”, con la regia di Cinzia Maccagnano e Alessandra Salamida. È stata una piacevole sorpresa scoprire nel cast dell’Antigone, come Erebo/Corifeo, il bravissimo attore Raffaele Gangale, nostro conterraneo ed ex alunno proprio del “Pitagora”.

L’esperto in Scienze del Territorio, componente del Comitato Tecnico-Scientifico del Festival, prof. Davide Crimi, così si esprime a proposito di questa importante iniziativa: “Il teatro per le scuole è molto di più di un teatro didattico inteso genericamente come forma d’apprendimento: il teatro amabilmente obbliga a concentrarsi su ogni parola, a comprendere il testo, a interpretarlo, a capire come si parla in pubblico, come ottenere l’attenzione, come modulare le pause, come stabilire le giuste distanze di prossimità con gli altri, come influire sullo spazio circostante, come utilizzare il linguaggio dei gesti, dei segni, dei simboli”.

Gli alunni e i docenti del “Pitagora” sono rimasti estasiati dalla vista di questo teatro, che presenta delle peculiarità uniche: è attraversato dal fiume sotterraneo Amenanos e si incunea nel tessuto urbanistico della città, diventandone il cuore propulsore, profondamente radicato nelle viscere della mitica Catania, città che trae il suo nome proprio dal termine greco Kατάvη (grattugia), che ne evidenzia la morfologia del territorio, condizionata dalla vicinanza dell’Etna.

Il Liceo “Pitagora” ha presentato un adattamento del testo “Medea”, realizzato dal regista crotonese Francesco Franco ed espressione del progetto “Atelier Koiné”, che ha avuto come tutor le docenti Angela Bifano e Anna Melillo ed è stato fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico, prof. ssa Natascia Senatore e dal Responsabile territoriale del progetto, dott. Fabio Riganello.

La professoressa Bifano, coadiuvata dai docenti Luca Ciamei e Silvana Sabatino, ha guidato a Catania i ragazzi del laboratorio teatrale, che hanno recitato su uno sfondo privilegiato, calcando le scene di un teatro dove hanno riecheggiato per secoli parole greche e latine antiche, che acquistano oggi il senso della modernità e intramontabilità delle Leggi dell’Uomo e della Coscienza.

Questi gli attori del “Pitagora”: Valeria ABBRAMO, Alexia AMORUSO, Patrizia APRIGLIANO, Maria Concetta ARACRI, Roberto BASILE, Agnese BUTTÀ, Elisabetta CAMPISI, Michele CAVALLO, Valentina CERASO, Patrizia CIZZA, Gemma CLAUSI, Giada DE FINE, Antonia FAZIO, Angela FERLAINO, Giulia MAGLI, Carlotta MAZZITELLO, Francesco MUSCÒ, Irene PARRETTA, Elisa PITTELLI, Serena PRIMERANO, Dominik Rosati, Anna SACCO, Dionisia SCALERA, Gaia SCICCHITANO, Saverio VAGLICO, Valentina VALLIES.

Gli alunni del “Pitagora” si sono confrontati con i liceali di altre città italiane, condividendo un’emozione straordinaria, quella di essere partecipi della grande famiglia dei sostenitori degli studi classici, sensibile alla voce del passato che, ancora carica di note attuali e dirompenti, parla a ciascuno di noi, facendo risuonare le note intime della propria anima.