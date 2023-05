La rivolta delle scuole contro il docente tutor: “Sette euro l’ora, non ci candidiamo”

Il ministero dell’Istruzione ha spostato a fine mese i termini per le domande. A Padova cinque istituti votano contro, a Milano non si trovano candidati: “Basta con la proliferazione degli incarichi, siamo insegnanti, non coach” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT