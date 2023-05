Brasile, sei gol alla Repubblica Dominicana per il riscatto. Colombia, altra vittoria in rimonta

Brasile, sei gol alla Repubblica Dominicana per il riscatto. Colombia, altra vittoria in rimontaLa Amarelinha rialza la testa dopo il k.o. dell’esordio e travolge i caraibici con le reti di Savio, Leonardo, Pedroso, Giovane, Gomes e Martins. I “Cafeteros” rimediano ancora una volta all’iniziale svantaggio e stendono il Giappone per 2-1, con conseguente qualificazione agli […]