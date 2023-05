Giorgia Meloni querela Luciano Canfora: il filologo l’aveva definita ‘neonazista nell’animo’ in un liceo di Bari

La premier aveva annunciato la denuncia e, a distanza di poco più di un anno dal dibattito al Fermi in cui lo studioso l'aveva bollata come "una pedina esterna molto comoda" rispetto alla guerra in Ucraina, Canfora è indagato dalla Procura di Bari » continua a leggere su REPUBBLICA.IT