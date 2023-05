Giovedì 25 Maggio si è riunito il Consiglio Comunale di Melissa con 10 punti all’ordine del giorno.

Bilancio Consuntivo 2022 approvato a maggioranza con l’allontanamento da parte dei consiglieri di minoranza e Bilancio di Previsione 2023 approvato a maggioranza con voto contrario della minoranza.

Un Bilancio di previsione che ancora una volta punta a non aumentare i tributi locali, non modificando le tariffe rispetto all’ anno precedente. Anche se i costi di gestione sono aumentati e il caro energia sta mettendo a dura prova gli equlibri di bilancio degli enti locali. Viabilita rurale e urbana, Ambiente, servizi e risparmio energetico, turismo tra le priorità dell’amministrazione comunale che continua a lavorare per far crescere un Comune che da tanti anni lavora, raggiungendo importanti traguardi.

Dichiarazione del Sindaco: ” amministrare oggi è diventato molto difficile, farlo in una comunità come Melissa, una realtà attenta e con grande senso civico e sicuramente più facile. Approvare il bilancio di previsione in sostanza è organizzare la quotidiana e provare a migliorare la qualità di accoglienza e vivibilità del nostro Comune. Noi stiamo lavorando tutti insime assessori, consiglieri e strutture organizzative dell’ Ente per dare il massimo. Gli anni che ci lasciamo alle spalle sono stati duri non solo per noi ma per tutti, ora è necessario recuperare il tempo che la pandemia ci ha fatto perdere.

Il consiglio ha ricordato le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna con un minimo di silenzio all’inizio della seduta.







