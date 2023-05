Inter, con l’Atalanta serve un punto. Per preparare la finale di Champions con una settimana d’anticipo

Inter, con l’Atalanta serve un punto. Per preparare la finale di Champions con una settimana d’anticipoCon un pari domani, la gara dell’ultima giornata al Grande Torino, quasi certamente anticipata a sabato 3 insieme a Sassuolo-Fiorentina, si trasformerebbe in un’amichevole e i titolari sarebbero risparmiati per il City. Altrimenti… » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT