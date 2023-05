Il Senegal si butta via al 95′. Israele, 2-1 al Giappone che vale l’impresa

Il Senegal si butta via al 95′. Israele, 2-1 al Giappone che vale l'impresaAl Mondiale Under 20 i campioni d'Africa gettano la qualificazione facendosi raggiungere sull'1-1 dalla Colombia (già promossa) negli ultimi istanti. Gli israeliani ribaltano il risultato nell'ultimo quarto d'ora e in inferiorità numerica, conquistando così il pass per gli ottavi