Inter-Atalanta, le pagelle: Lautaro non è mai stato così bene (7,5). Djimsiti asfaltato: da 4,5

Inter-Atalanta, le pagelle: Lautaro non è mai stato così bene (7,5). Djimsiti asfaltato: da 4,5Un gol e un assist per il Toro, mentre il difensore della Dea non tiene Lukaku né con il fisico né con gli anticipi » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT