Inter, mercoledì la ripresa, ma gli infortunati non si fermano e puntano Istanbul

Inter, mercoledì la ripresa, ma gli infortunati non si fermano e puntano IstanbulDa verificare le condizioni di D’Ambrosio, contro l’Atalanta uscito per un fastidio alla coscia. Lavoro extra per Skriniar e Mkhitaryan che vogliono essere pronti per la finale di Champions. Più indietro Correa » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT